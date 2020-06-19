Жительница Костанайской области обматерила полицейского

Нарушительница приговорена к 40 часам общественных работ и штрафу.

Женщину, оскорбившую полицейского, осудили в Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Жительница Денисовского района районным судом приговорена к 40 часам общественных работ и штрафу.

16 мая к участковому инспектору полиции обратились жители села Фрунзенское с заявлением в отношении сельчанки. Женщина находилась на детской площадке и выражалась нецензурной бранью на детей, которые играли. На замечания родителей, она никак не реагировала, и сельчанам пришлось вызвать местного участкового. Полицейский в отношении 38-летней женщины составил административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и направил в суд для привлечения к ответственности.

В тот же день, страж порядка приехал к женщине домой для того, чтобы вручить извещение для явки в суд. Увидев полицейского, правонарушительница стала вести себя агрессивно, на замечания не реагировала, и в свой адрес участковый получил шквал ненормативной лексики. Данный факт был зарегистрирован в полиции по статье 378 части 1 УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении". Уголовное дело было расследовано и направлено в суд, - отметили в пресс-службе ДП региона.

В регионе с начала года зарегистрировано 43 факта оскорбления представителей власти, из них 30 направлены в суд. Расследуется также три уголовных дела по фактам применения насилия в отношении представителя власти, шесть направлены в суд.

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