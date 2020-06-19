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Судебные исполнители в первую очередь будут рассматривать социально значимые дела - Минюст

Закон об исполнительном производстве принял Парламент.

Фото : Сайт премьер-министра19 июня 2020, 11:34

Частные судебные исполнители будут рассматривать в первую очередь социально значимые категории дел. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает zakon.kz.

Пресс-служба министерства юстиции сообщает, что на отчетной встрече перед населением Марат Бекетаев сказал, что проработаны поправки в закон об исполнительном производстве. Поправки направлены на совершенствование исполнительного производства, организацию деятельности частных судебных исполнителей и палат по обеспечению приоритетности исполнения социально-значимых категории дел.

Теперь, если частный судебный исполнитель в течение одного месяца не примет меры принудительного исполнения по социально значимой категории дел исполнительных документов, то лишится лицензии на право занятия деятельностью.

Вместе с тем, согласно закону, усилен контроль Минюста и надзор со стороны прокуратуры. Это способствует повышению ответственности частных судебных исполнителей.

Как отметил министр, новым законом предусмотрена регламентация порядка снятия ограничительных мер, в том числе по возращенным исполнительным документам по заявлению взыскателя, а также устранение пробелов и коллизии.

Закон об исполнительном производстве принял Парламент. Сейчас документ готовится к направлению на рассмотрение Президента.


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