Павлодарские трубопрокатчики обратились к Нурсултану Назарбаеву

Казахстанцы должны оставаться одним сплоченным народом и стойко противостоять всем вызовам.

Коллектив павлодарского предприятия ТОО "KSP Steel" пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК — Елбасы Нурсултану Назарбаеву, сообщает zakon.kz.

В своем обращении коллектив павлодарского завода отметил, что с сожалением воспринял новость, облетевшую весь Казахстан накануне.

От всей души желаем Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления, - заявили работники ТОО "KSP Steel". - Его сила и энергетика — неиссякаемая мотивация для нас, работников промышленной отрасли Казахстана. Мы знаем теплое отношение Елбасы к нам и высоко ценим его поддержку. Наша безграничная благодарность Нурсултану Абишевичу!

Павлодарский трубопрокатчики подчеркнули, что сегодня, когда коронавирус столь быстро распространяется по стране, казахстанцы должны оставаться одним сплоченным народом и стойко противостоять всем вызовам.

Коллектив ТОО "KSP Steel" желает крепкого здоровья казахстанцам, которых болезнь не обошла стороной, - отмечается в обращении. - Скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу! Мы направляем ему свои пожелания всего самого лучшего.

Напомним, накануне пресс-секретарь Елбасы сообщил, что последний тест Нурсултана Назарбаева на КВИ показал положительный результат. Однако поводов для беспокойства нет, уверил Айдос Укибаев.

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