Это будет способствовать сокращению расходов госбюджета.

В Казахстане часть производств судебной экспертизы передают в аутсорсинг, сообщает zakon.kz

В ходе отчетной встречи перед населением Марат Бекетаев отметил, одним из шагов, направленных на дальнейшее развитие конкурентной среды в области судебно-экспертной деятельности, является передача отдельных видов судебных экспертиз в частную среду.

Как рассказал Бекетаев, Министерством юстиции, внутренних дел и Генеральной Прокуратурой подписан Совместный приказ о передаче отдельных видов судебных экспертиз, назначемых органами внутренних дел по уголовным делам, в конкурентную среду путем аутсорсинга. Так, указанным приказом запущен пилот в Алматы, Шымкенте и Павлодарской области, до конца июня будет запущен в Нур-Султане.

При этом, в аутсорсинг передаются следующие виды экспертиз: товароведческая, строительная, автотовароведческая, трассологическая, психолого-криминалистическая, психолого-филологическая, экспертиза обстоятельств ДТП и ТС, экспертиза средств компьютерной технологии и судебно-медицинская экспертиза живых лиц.

Стоит отметить, что уже на сегодняшний день в рамках пилота в Шымкенте и Павлодарской области частными судебными экспертами проведено 164 различных судебных экспертиз по уголовным делам (данные за май и по 17 июня).

В целом, предполагается, что проект будет способствовать:

- сокращению сроков производства экспертиз, особенно это актуально по уголовным делам, где лица содержаться под стражей; - снижению нагрузки на государственных экспертов; - развитию института частной судебной экспертизы;

- сокращению расходов государственного бюджета.

Напомним, что с ноября 2018 года Министерством юстиции совместно с Верховным Судом осуществлен пилотный проект в Институтах судебных экспертиз городов Нур-Султана и Алматы по назначению судами первичной судебно-строительной, товароведческой и экономической экспертиз частным судебным экспертам. Эксперимент дал свои свои положительные результаты.

К примеру, за 2019 год частными судебными экспертами по определению судов по гражданским делам проведено 706 судебных экспертиз, что позволило сократить расходы государственного бюджета на более чем 42 млн тенге.

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