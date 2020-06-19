Умер актер Олег Борецкий
Ему было 56 лет.
Фото : rg.ru19 июня 2020, 11:45
Умер российский актер и режиссер Олег Борецкий. Об этом в Facebook сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров, передает zakon.kz.
Он скончался 13 июня. Ему было 56 лет.
Как вспомнил кинокритик, он не виделся с Борецким много лет.
Для меня он остался человеком из 90-х. Тем более в 1991 году вместе с Александр Негреба он поставил очень неожиданный фильм "За день до...", ставший на какое-то время культовым в среде тогдашних молодых критиков. Но кино 90-х безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем. Оставив о себе твердую память разве что в головах непосредственных участников и очевидцев. И нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого. В том числе и эту картину, которая, кстати, дала хороший старт целому поколению молодых актеров, - написал Шмыров.
Борецкий известен по ролям в сериалах "Внимание! Всем постам…", "За день до…" и "Из жизни капитана Черняева". Кроме того, в качестве режиссера он снял сериал "Судебная колонка".
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