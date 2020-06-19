Бухгалтера спортивной школы подозревают в краже более 23 млн тенге

Окончательное решение будет вынесено судом.

Бухгалтер одной из спортивных школ СКО подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера одной из спортивных школ области по подозрению в совершении хищения бюджетных средств путем излишнего перечисления на свой карточный счет денежных средств в размере 23 млн 781 тыс. 833 тенге. Деньги были предназначенны для выплаты заработной платы и других расходов (командировочные расходы, учебно-тренировочные сборы спортсменов).

Материалы дела представлены подозреваемому и его защитникам для ознакомления.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

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