Сотрудников акиматов в Алматинской области поймали на коррупции

Их подозревают в получении и дачи взятки на общую сумму 350 тыс. тенге, за общее покровительство деятельности ТОО.

Фото : zakon.kz

Заместителя акима, руководителя и главного специалиста отдела строительства Панфиловского района, руководителя отдела строительства Талдыкоргана подозревают во взяточничестве, передает zakon.kz. Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Панфиловского района, и.о. руководителя отдела строительства, главного специалиста указанного отдела акимата Панфиловского района Алматинской области и представителя ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Их подозревают в получении и дачи взятки на общую сумму 350 тыс. тенге, за общее покровительство деятельности ТОО при осуществлении строительства объекта "Строительство двух 60 квартирных жилых домов по государственной программе "Нурлы Жол", - сообщили в Антикоррупционной службе. Расследование продолжается. Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

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