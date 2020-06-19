Сапарбаев о COVID-19: Люди халатно относятся к мерам безопасности

Ситуация по распространению инфекции в последнее время ухудшается.

В четверг, 18 июня, состоялось заседание Оперативного штаба Жамбылской области, в ходе которого были обсуждены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

Самоизолировавшийся глава региона Бердибек Сапарбаев принял участие в режиме видеоконференцсвязи, к которой присоединились акимы районов области и другие участники.

Сапарбаев обратил внимание на то, что ситуация по распространению инфекции в последнее время ухудшается, растет количество заболевших зачастую из-за безответственности жителей, потому необходимо усилить карантинные и профилактические меры.

По состоянию на 18 июня, в регионе зарегистрировано 524 больных, из которых 313 в городе Таразе. Сложная ситуация также в Кордайском и Байзакском районах. Число заболевших не идет на спад, а все, потому что люди халатно относятся к мерам безопасности. Многие магазины и супермаркеты не контролируют соблюдение дистанции и наличие средств индивидуальной защиты. Люди гуляют большими группами, а некоторые и вовсе, несмотря на запрет, устраивают семейные торжества, - сказал он.

Главный санитарный врач Жамбылской области Газиз Надуев в своем докладе также подтвердил тот факт, что число заболевших не уменьшается. За последнюю неделю зарегистрировано 139 случаев, из которых 77 бессимптомные.

В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,3 раза. В городе Таразе и Кордайском районе зафиксировано 99 случаев заболевания, что составляет 71,2 процента от общей заболеваемости по области. Взрослое активное население в возрасте от 20 до 59 лет составляет 73,2 процента от общего числа заболевших, - отметил он. – Я считаю, что необходимо приостановить плановую госпитализацию граждан, предусмотреть стационар для больных коронавирусной инфекцией и привлечь к разъяснительным работам известных в стране деятелей.

Также он рассказал, что за последний месяц через пять пропускных пунктов через государственную границу в Жамбылской области прошли 12899 водителей и 1727 пешеходов, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения все въезжающие лица проходят медицинские тесты. Метод экспресс-тестирования выявил среди них восемь зараженных, еще восемь положительных результатов было получено посредством тестирования методом полимеразной цепной реакции.

Сегодня в регионе функционирует 53 мониторинговые группы, проводящие оценку готовности объектов к возобновлению деятельности с соблюдением требований положения деятельности в период карантина, а также для проведения мониторинга объектов, получивших акты готовности.

Также Газиз Надуев поднял целый ряд проблемных вопросов, например нехватку кадров санитарно-эпидемиологической службы, которые работают на пунктах пропуска, в очагах и участвуют в мониторинговых группах. Кроме того, он отметил, что результаты частных лабораторий поступают лишь через три-четыре дня, что негативно влияет на своевременность проведения мероприятий.

Руководитель управления здравоохранения Марат Жуманкулов отметил динамику роста заболеваемости по роду деятельности. Так, с начала месяца число заболевших медиков увеличилось почти вдвое с 23 до 44, военнослужащие продемонстрировали дисциплинированность, среди них рост составил всего 6,9 процента. А вот число заболевших преподавателей возросло в 3,3 раза, беременных женщин в семь раз. Если на начало месяца было всего три заболевших учителя и четыре беременных, то к 18 июня их стало 10 и 28, соответственно.

Ведется активная информационно-разъяснительная работа. В период борьбы с инфекцией в "call-центр – 103" поступило 3626 обращений. В региональный call-центр обратилось 888 человек. В регионе 36 медицинских работников трудятся на 30 санитарных постах. Ими было проведено 1712 разъяснительных бесед с охватом 5824 человек. Роздано 7150 буклетов, - рассказал Жуманкулов.

Также главный врач области озвучил необходимые меры для борьбы с КВИ.

В свою очередь Бердибек Сапарбаев выразил недовольство работой департамента контроля качества и безопасности услуг, мобильных групп и управления здравоохранения.

Свою работу по контролю за объектами и местами отдыха выполняете очень плохо, никаких мер к нарушителям порядка не предпринимается, - сказал он.

В онлайн режиме отчитались акимы города Тараза, Байзакского, Кордайского районов и района Т.Рыскулова. Глава региона поинтересовался у них с чем связан резкий рост заболеваемости на подотчетных территориях, а также продемонстрировал фото с нарушениями, сделанные на днях.

В микрорайоне "Мынбулак" города Тараза люди толпятся и ходят по торговым рядам, в ресторане горожане устроили большое торжество, а в районах магазины функционируют в неположенное время, не соблюдается дистанция между посетителями. Средства индивидуальной защиты отсутствуют не только у пришедших граждан, но и у самих работников. Общественный транспорт в областном центре также способствуют росту заболеваемости, многие пассажиры не носят масок и также не держат дистанцию, - отметил он.

По словам руководителя Департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова, из-за открытия спортивных площадок и общественных мест люди стали много передвигаться, и с этим необходимо что-то делать.

Нам нужно разработать единый алгоритм работы. Все знают, что парки и скверы открыты, поэтому необходимо четко прописать ответственность в постановлении главного санитарного врача. Полиция ведет активную работу, мы сделаем все возможное для предотвращения распространения опасной инфекции, - сказал он.

В завершении заседания Бердибек Сапарбаев поручил акимам города Тараза и районов усилить контроль за качеством безопасности услуг. Первому заместителю акима области Бекболату Орынбекову поручено усилить работу мобильных групп.

Из-за того, что люди не верят в опасность инфекции и не соблюдают меры безопасности все больше граждан подвергаются заболеванию. Если мы хотим исправить ситуацию нужно усилить работу ответственных лиц и разъяснить гражданам, что ответственность лежит на каждом из нас, - подытожил Бердибек Сапарбаев.

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