Мамин: В стране изношено 70% парка сельхозтехники

Машиностроение выступает основным драйвером обрабатывающей промышленности.

На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрено развитие машиностроения, сообщает zakon.kz.

О развитии отрасли машиностроения доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, машиностроении в нефтегазовой отрасли — министр энергетики Н. Ногаев, развитии отрасли в регионах — акимы Карагандинской области Ж. Касымбек, Костанайской области — А. Мухамбетов. Были также заслушаны председатель Союза машиностроителей Казахстана М. Пшембаев и представители бизнеса — президент "Astana Group" Н. Смагулов, генеральный директор ТОО "KARLSCKRONA" В. Ахметов и директор "KazRostEngineering Ltd." Д. Иманмусаев.

Машиностроение выступает основным драйвером обрабатывающей промышленности РК, обеспечивая ее последовательный рост. По итогам 5 месяцев текущего года, несмотря на спад экономики, в отрасли машиностроения объем производства составил 535 млрд тг, что на 18,5% выше прошлого года.

В настоящее время в Казахстане функционируют около 3 тыс. предприятий в отрасли машиностроения, которые освоили выпуск широкого спектра продукции — от комплектующих и запчастей до сборки высокоточной техники, тем самым обеспечивая потребности базовых секторов экономики, таких как нефтегазовый, металлургический и агропромышленный. Уровень локализации в зависимости от секторов отрасли составляет от 35% до 95%.

Глава Правительства отметил важность увеличения местного содержания в машиностроении.

Это очень важно с учетом, что срок службы 70% автопарка страны значительно превышен. Его обновление позволит загрузить мощности отечественных предприятий, создать новые рабочие места, обеспечить безопасность на производстве и дорогах, улучшить экологию в стране, — сказал Мамин.

Премьер-министр отметил, что согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, необходимо обеспечить достижение уровня локализации производства моторных транспортных средств не менее 50%. В этой связи необходимо взять на контроль исполнение автопроизводителями взятых обязательств.

Глава Правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития увеличивать локализацию, объемы производства и расширять экспорт продукции машиностроения, а также совместно с министерством сельского хозяйства в месячный срок выработать конкретные предложения по обновлению парка сельскохозяйственной техники.

Мамин подчеркнул, что на данный момент в Казахстане изношено 70% парка сельхозтехники, срок эксплуатации превышен. С учетом становления Казахстана как продуктового хаба, модернизация парка сельхозтехники является очень важной задачей, требующей привлечение инвестиций и партнеров для создания новых перспективных производств. Более того, при обновлении сельхозтехники за счет собственного производства улучшится производительность труда, вырастет сельхозпроизводство.

Премьер-Министр дал поручение министерствам энергетики и индустрии подготовить предложения по привлечению компаний, производящих нефтегазовое оборудование, расширению доступа отечественных предприятий машиностроения к закупкам крупных нефтегазовых операторов, а также комплексным мерам по устранению системных барьеров в отрасли.

Глава Правительства поручил проработать возможность оказания новых мер поддержки для отечественных экспортеров конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, а также в рамках исполнения поручения Президента РК К. Токаева до 1 июля т. г. создать Фонд развития промышленности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!