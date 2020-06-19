Депутаты Мажилиса пожелали скорейшего выздоровления Елбасы

Они выразили уверенность, что Назарбаев победит коронавирус.

Депутаты Мажилиса пожелали скорейшего выздоровления Первому Президенту Казахстана-Елбасы Нурсултану Назарбаеву, сообщает zakon.kz.

Мажилисмены выразили уверенность, что неиссякаемая энергия, бодрость духа и волевые качества, которые всегда проявляет Елбасы, позволят ему победить и коронавирус.

По словам народных избранников, умение Первого Президента Казахстана не сдаваться ни в каких ситуациях позволили нашей стране выстоять в самые сложные времена, преодолеть трудности и уверенно смотреть в будущее.

Мажилисмены также подчеркнули, что искреннее сопереживание всех казахстанцев в эти дни свидетельствует о всенародной поддержке Елбасы.

Желаем нашему Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы, - отметили депутаты Мажилиса.

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