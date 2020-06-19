Чиновника и бизнесмена подозревают в краже 50 млн тенге

Досудебное расследование продолжается.

Заместителя руководителя одного из управлений акимата подозревают в краже бюджетных 50 млн тенге в Жамбылской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Заместителя руководителя одного из управлений акимата Жамбылской области подозревают в краже 50 млн бюджетных средств, — сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что дело расследуется департаментом Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области в отношении заместителя руководителя одного из управлений акимата Жамбылской области и руководителя частной компании.

Указанных лиц подозревают в краже бюджетных средств в сумме более 50 млн тенге, путем подписания и предоставления актов выполненных работ за фактически не выполненные работы в рамках государственного закупа по объекту "Восстановление ограждения и установка предупредительных знаков на рекультивированных объектах урановых месторождений в Мойынкумском и Кордайском районах Жамбылской области". Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — объяснил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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