Шукеев поздравил с двухлетием образования Туркестанской области

Основная цель - превратить Туркестан в современный город.

Со дня образования Туркестанской области исполнилось ровно два года. В связи с этим, аким области Умирзак Естаевич специально поздравил туркестанцев и остановился на проделанной работе за этот двухлетний период, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении глава региона отметил, что исторический и знаменательный Указ Нурсултана Назарбаева от 19 июня 2018 года, Лидера всего тюркского мира, дал особый импульс возрождению Туркестана. За два года в Туркестане наблюдается рост социально-экономического потенциала.

Известно, что ровно два года назад в июне месяце, в священном Туркестане состоялось великое открытие. В Казахстане образовалась Туркестанская область. Благодаря инициативе Елбасы, город Туркестан стал центром региона. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность от имени всех туркестанцев, пожелав нашему дальновидному Лидеру нации долгой жизни, неутомимой энергии. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев оказывает всестороннюю поддержку развитию обновленного Туркестана и держит этот вопрос на особом контроле. По историческим меркам, за столь короткое время, но в результате тщательной работы сформировался новый облик Туркестана, создаются новые реалии, - сказал Умирзак Естайулы.

Основная цель - превратить Туркестан в современный город, сделать его удобным и комфортным для проживания. В этом направлении через священный город проходит автодорога "Западный Китай –Западная Европа", железная дорога, строительство Международного аэропорта, что позволит еще раз увеличить потенциал роста города и который будет запущен до конца года. На сегодняшний день в городе Туркестан планируется строительство 175 объектов, из них 102 будут введены в эксплуатацию к концу года.

Для развития Туркестана как туристического, образовательного центра был открыт специальный университет туризма и гостеприимства, для развития духовно-культурного центра в 2019 году сдано 9 социальных объектов, в этом году будет завершено строительство и сдано в эксплуатацию 20 объектов. На работу в вновь сложившейся области приходят специалисты со всей республики, обеспечение их жильем является одним из важных вопросов. В 2019 году в городе получили новые квартиры 1128 семей, на сегодняшний день по различным источникам финансирования продолжается строительство 136 многоэтажных домов на 6300 квартир. За последние 2 года в экономику Туркестанской области были направлены различные источники финансирования.

Объем инвестиций в один только Туркестан составил 160 млрд тенге. Привлечены огромные инвестиции для развития сфер сельского хозяйства, строительства, культуры, спорта. Наряду с достижениями, Умирзак Естайулы отсановился на ряде произошедших в последние годы региональных проблемах. Проведена плодотворная работа по ликвидации последствий взрывов в Арыси, противопаводковых мероприятий в Толебийском и подтопленном Мактааральском районах. Глава региона выразил благодарность общественности области, преодолевшему эти трудности, призвал туркестанцев внести свой вклад в создание новой истории.

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