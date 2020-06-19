Глава облздрава Актюбинской области покинул пост
Кто будет решать проблемы здравоохранения Актюбинской области, пока неизвестно.
Глава управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев покинул пост, передает zakon.kz.
Портал "Диапазон" сообщает, что он руководил управлением здравоохранения Актюбинской области с 2014 года.
Сегодня, согласно закона "О государственной службе" завершается мой 6-летний срок в качестве руководителя областного управления здравоохранения, - сказал Калиев.
Кто будет решать проблемы здравоохранения Актюбинской области, пока неизвестно. Равно как и то, куда перешел на работу бывший глава облздрава Асет Калиев. В облакимате об этом ничего не говорят.
Калиев родился в 1974 году. Окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию.
Трудовую деятельность начал в 1997 году клиническим ординатором, затем аспирантом кафедры госпитальной хирургии. Позднее работал заведующим хирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи.
С апреля 2008 года работает в областном управлении здравоохранения, пройдя ступени от главного специалиста отдела лечебно-профилактической работы до руководителя этого отдела. С января 2013 года был заместителем руководителя областного управления здравоохранения.
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