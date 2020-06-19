Эрдоган написал Назарбаеву

Хочу передать вам мои заверения о предоставлении любого содействия в случае необходимости.

Фото : netstorage-nur.akamaized.net

В адрес Нурсултана Назарбаева поступила телеграмма от президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает zakon.kz. Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Первому Президенту Казахстана скорейшего выздоровления. С сожалением узнал новость о вашем заболевании. Буду просить Всевышнего о вашем быстром исцелении. Уверен, что благодаря силе своего духа вы успешно преодолеете и это испытание. Хочу передать вам мои заверения о предоставлении любого содействия в случае необходимости. С чувством глубокого уважения от имени турецкого народа и от себя лично искренне желаю вам скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.

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