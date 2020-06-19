Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Эрдоган написал Назарбаеву

Хочу передать вам мои заверения о предоставлении любого содействия в случае необходимости.

Фото : netstorage-nur.akamaized.net19 июня 2020, 12:30

В адрес Нурсултана Назарбаева поступила телеграмма от президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает zakon.kz.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Первому Президенту Казахстана скорейшего выздоровления.

С сожалением узнал новость о вашем заболевании. Буду просить Всевышнего о вашем быстром исцелении. Уверен, что благодаря силе своего духа вы успешно преодолеете и это испытание. Хочу передать вам мои заверения о предоставлении любого содействия в случае необходимости. С чувством глубокого уважения от имени турецкого народа и от себя лично искренне желаю вам скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты