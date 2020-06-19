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Руководитель заповедника за деньги сдавал в аренду землю торговцам

Ведется расследование.

Фото : кадр видео19 июня 2020, 12:42

Руководитель Отрарского государственного археологического музея-заповедника за взятки предоставлял торговые точки. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, передает zаkon.kz.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении и.о. директора РГКП "Отрарский государственный археологический музей-заповедник".

Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге за предоставление в аренду торговой точки находящейся на территории музея. Процессуальное задержание не применялось, в связи с заявлением ходатайства об ускоренном досудебном производстве. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в ведомстве.


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