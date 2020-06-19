Сколько стоит 15-минутное свидание с Киану Ривзом

Актер выставил на благотворительный аукцион свидание с собой.

Голливудский актер Киану Ривз выставил на благотворительный аукцион 15-минутное свидание, передает zakon.kz.

Деньги будут пожертвованы деньги в лагерь Rainbow Gold - летнюю программу для детей Айдахо, больных раком.

- Билл и Тед. Скорость. Матрица. Джон Уик. Ты его знаешь. Ты его любишь. Это действительно бесценно, и теперь у вас есть возможность поговорить с ним из дома! Подготовьте свои вопросы и проведите 15 минут с актером, режиссером, продюсером и музыкантом Киану Ривзом, - говорится в описании лота на сайте аукциона.

На момент написания материала самая высокая ставка составляет 75 тысяч долларов (30,3 млн тенге), или пять тысяч долларов (чуть более 2 млн тенге) за минуту виртуального времени с актером.

В ограничениях написано, что представители лагеря и сам актер имеют за собой право отменить видеозвонок в случае угроз и неподобающего поведения.

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