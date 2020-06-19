Что не будет работать в Алмалинском районе Алматы в выходные

На всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Озвучен список объектов в Алмалинском районе Алматы, которые приостановят свою деятельность 20-21 июня, сообщает zakon.kz.

На площадке региональной службы коммуникаций Алматы состоялся онлайн-брифинг, в ходе которого аким Алмалинского района города Беккали Торгаев призвал жителей соблюдать карантинные меры и озвучил объекты в районе, которые приостановят свою деятельность на выходные 20-21 июня.

Напомним, что 18 июня 2020 года межведомственной комиссией при Правительстве РК были приняты ограничительные дополнительные защитные меры на выходные дни (20-21 июня) для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, в том числе и по городу Алматы.

В связи с решением, принятым городской Комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в Алмалинском районе на предстоящие выходные будет приостановлена деятельность всех торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, рынков, супермаркетов, фитнес-центров и стадионов. Парки, скверы, бульвары, набережные и другие общественные места будут недоступны. Общественный транспорт также прекратит свою работу, — заявил Беккали Торгаев.

На территории Алмалинского района города расположены 4 ТРЦ (Глобус, ЦУМ, Silk Way City, Mega Park), 7 торговых центров (Саламат, Атриум, Жибек Жолы, Сити-центр, Тоймарт), 18 торговых домов (Асыл, Детский мир, Тумар, Меломан, Fashion Avenue, Кайсар Плаза и др.), 6 рынков (Барыс, Жулдыз, Тастак, Береке, Тулпар, Карим), 23 супермаркета (Magnum, SMALL, Тоймар и др.), 4 стадиона (Динамо, Медик, Темир Дос), 43 спортивных комплекса (World Class, Классис, Спарта, Беркут), 9 бассейнов (ЦСКА, Каратал и др.). Также расположены в районе 22 сквера (Сосновый, Макатаева, Алия и Маншук, КБТУ, Северный и др.), 1 парк (Ганди), 5 бульваров, 1 аллея и 15 зеленых зон.

На период 20-21 июня все вышеперечисленные объекты будут недоступны. На всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. Сотрудниками полиции Алмалинского района будет усилено патрулирование по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения.

Аким Алмалинского района Беккали Торгаев еще раз напомнил о необходимости соблюдения жителями карантинных мер, а также попросил горожан отнестись к дополнительным ограничительным мероприятиям с пониманием.

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