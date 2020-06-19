Трудовые коллективы Карагандинской области отправляют телеграммы в адрес Елбасы

Мы искренне верим, что из этой битвы вы выйдете победителем.

От трудовых коллективов Карагандинской области продолжают поступать телеграммы со словами поддержки в адрес Елбасы, сообщает zakon.kz.

Так, рабочие Карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation и объединения литейных заводов Qaz Carbon направили письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу.

Мы уверенны, что вы и ваш сильный дух, и стойкость в очередной раз сумеют доказать и показать свою силу. Мы искренне верим, что из этой битвы вы выйдете победителем, - написали рабочие.

Также в письме коллективы особо подчеркивают, что они всегда чувствовали поддержку Елбасы к простым казахстанцам.

В тяжелые годы вы всегда были вместе с нами, простыми рабочими, все эти годы мы ощущали и чувствовали вашу поддержку. Политика и преобразования, которые вы провели, отразились самым благоприятным образом на нас, гражданах независимого и цветущего Казахстана, - заключили они.

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