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7 млн тенге за свободу. Мать пыталась освободить дочь

Начато досудебное расследование.

Фото : cdn21.img.ria.ru19 июня 2020, 13:28

В Нур-Султане задержана женщина по подозрению в даче взятки за освобождение осужденной дочери, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Антикоррупционной службой по Нур-Султану ее задержание сняли на видео.

Начато досудебное расследование в отношении жительницы столицы, которая путем подстрекательства и обмана получила денежные средства в сумме 7 млн тенге, под предлогом передачи в виде взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, за решение вопроса об освобождении дочери из мест лишения свободы, - отметили в ведомстве.


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