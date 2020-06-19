7 млн тенге за свободу. Мать пыталась освободить дочь

Начато досудебное расследование.

В Нур-Султане задержана женщина по подозрению в даче взятки за освобождение осужденной дочери, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Антикоррупционной службой по Нур-Султану ее задержание сняли на видео.

Начато досудебное расследование в отношении жительницы столицы, которая путем подстрекательства и обмана получила денежные средства в сумме 7 млн тенге, под предлогом передачи в виде взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, за решение вопроса об освобождении дочери из мест лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!