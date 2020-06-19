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Министр Нурымбетов работает в штатном режиме - Минтруда

В Минтруда отметили, что сотрудники регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Фото : Сайт премьер-министра19 июня 2020, 13:34

Министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов работает в штатном режиме, передает zakon.kz.

Сегодня, 19 июня, стало известно, что вице-министр труда Ерлан Аукенов заразился коронавирусом.

В Минтруда сообщили, что руководитель заболевшего, министр труда Биржан Нурымбетов работает в штатном режиме.

У нас в министерстве уже давно выстроена работа так, чтобы минимизировать контакты сотрудников. Работа ведется посредством современных средств связи и по телефону. На регулярной основе сотрудники проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Министр работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Казахстане коронавирусом заразились Первый Президент Нурсултан Назарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Из-за того, что у министра здравоохранения тест на коронавирус дал положительный результат, премьер-министру и еще нескольким министрам пришлось самоизолироваться. Сегодня они вышли из режима самоизоляции, поскольку повторные тесты на COVID дали отрицательный результат.


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