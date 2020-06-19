Поддельные лотерейные терминалы Lotomatic выявили в Алматы

Оригинал от подделки можно отличить по номеру оборудования, указанному в нижнем левом углу, при нажатии на который появляется QR-код.

В Алматы стали появляться игровые терминалы, очень похожие на лотерейные терминалы Lotomatic. Недобросовестные предприниматели устанавливают свои терминалы, перекрашенные в сине-желтый цвет, и наносят фирменный логотип Lotomatic. Как отличить подделку от оригинала, выяснил zakon.kz.

Согласно Закону РК "Об игорном бизнесе" казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана размещать казино и игровые автоматы запрещено. Однако, мошенники научились умело маскировать игровые терминалы под официальные электронные лотерейные киоски Lotomatic. Недобросовестные предприниматели перекрашивают терминалы в сине-желтый цвет и наносят фирменный логотип Lotomatic. Однако отличия все же есть, и если обратить на них внимание, то можно избежать риска – отдать свои "кровные" в незаконно установленные автоматы.

В ТОО "Lotomatic" рассказали, что оригинал от подделки можно отличить по номеру оборудования, указанному в нижнем левом углу, при нажатии на который появляется QR-код.

Кроме того, игровые автоматы отличаются от электронных лотерейных киосков Lotomatic тем, что содержат азартные игры (электронные лотереи).

Легальные терминалы всегда выдают фискальный чек, в отличие от поддельных.

Важно понимать, что обыграть игровой автомат практически не возможно, поскольку его владелец нелегального может "подкрутить" процент выигрыша и изменить его в любой момент. В официальных лотерейных киосках (терминалах) Lotomatic загружена партия электронных моментальных лотерейных билетов и только удача решает какой билет достанется участнику лотереи.

Помимо этого, терминалы Lotomatic подключены к центру обработки лотерейной информации и центру лотерейной отчетности. А значит, все выигрыши, выплаты и прочее контролируются Министерством культуры и спорта РК, что, по сути гарантирует победителю получение приза.

По словам генерального директора ТОО "Lotomatic" Виктора Кузеванова, благодаря внедрению электронных лотерейных киосков, удалось вывести из теневого оборота порядка 7 млрд тенге. Еще более миллиарда оплачено в качестве налогов в бюджет. Также в компании отметили, что выплачивают 15% от разницы между выручкой и призовым фондом на развитие отечественного спорта в Национальный олимпийский комитет РК.

Добавим, только за последние пять месяцев Департамент экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации прокуратуры города выявил 418 точек незаконного игорного бизнеса, в том числе 8 игровых залов, одно подпольное казино. А из теневого оборота изъято более 100 игровых терминалов и 216 компьютеров, начато 28 досудебных расследований. Кроме того, 248 игровых терминалов было уничтожено.

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