Еще 56 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 10195 человек от COVID-19.
Фото : pixabay.com19 июня 2020, 14:12
По состоянию на 19 июня в Казахстане 56 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 4,
в городе Шымкент - 15,
в Восточно-Казахстанской области - 2,
в Атырауской области - 16,
в Актюбинской области - 3,
в Костанайской области - 1,
в Павлодарской области - 10,
в Туркестанской области - 3,
в Мангыстауской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 10195 человек от COVID-19.
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