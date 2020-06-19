Еще 56 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 10195 человек от COVID-19.

По состоянию на 19 июня в Казахстане 56 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 4,

в городе Шымкент - 15,

в Восточно-Казахстанской области - 2,

в Атырауской области - 16,

в Актюбинской области - 3,

в Костанайской области - 1,

в Павлодарской области - 10,

в Туркестанской области - 3,

в Мангыстауской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 10195 человек от COVID-19.

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