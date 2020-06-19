Посол Грузии в Казахстане заразился коронавирусом

Его дистанционно консультируют грузинские медики.

У посла Грузии в Казахстане Зураба Абашидзе выявили COVID-19, передает zakon.kz.

По информации Sputnik Грузия, Абашидзе лечится под наблюдением казахстанских врачей, а также его дистанционно консультируют грузинские медики.

О том, госпитализирован ли дипломат или проходит лечение на дому и о тяжести его состояния не сообщается.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане (на 19 июня) достигло 16 351 человек.

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