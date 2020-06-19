Назначен председатель комитета по водным ресурсам

Им стал Нурлан Алдамжаров.

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен на должность председателя комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает zakon.kz.

Алдамжаров Нурлан Жанузакович родился 12 сентября в 1975 году в Ташкенте. В 1999 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности "инженер-гидротехник".

Трудовой путь начал в 1999 году монтажником 4 разряда механизированной производственной колонны треста №5 "Ташоблмелиоводстрой" г. Ташкент.

В разные годы работал в государственных и коммерческих структурах.

В 2008-2012 годы — ведущий специалист, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области.

В 2012-2014 годы — главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Южно-Казахстанской области.

В 2014-2015 годы — руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области.

2015-2016 годы — директор департамента организационно-контрольной работы, руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии "Нур Отан".

С 2016 года по 2018 годы работал заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

В 2018-2020 годы — руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области.

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