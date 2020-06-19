Футбольный матч в Белграде повлек вспышку COVID-19 в Черногории

В течение 42 дней в Черногории не было зарегистрировано ни одного нового случая, а с 14 июня было зарегистрировано 9 новых случаев.

Власти Черногории обвинили болельщиков, ездивших на полуфинал Кубка Сербии между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" 11 июня, в безответственности. Игра прошла при заполненных под завязку трибунах, передает zakon.kz.

По информации Sport.Blic, директор клинического центра в столице Черногории Подгорице Евто Эракович заявил, что новые случаи регистрации коронавирусной инфекции в этой стране завозные, и увязал их с недавним матчем в Сербии, куда ездили болельщики из Черногории.

Понятно, что отъезд граждан Черногории в Белград на футбольное дерби в полуфинал Кубка Сербии между "Партизаном" и "Црвеной звездой" (1: 0) привел к ситуации, какой она является сейчас. Если информация верна, то определенное количество наших граждан осталось в Сербии ... У меня есть большое количество неофициальной информации, которая подтверждает это. Это показывает, насколько нам нужна личная ответственность, - сказал, как сообщает Telegraf, Эракович.

Указывая на опасность завоза вируса, Эракович также упомянул Косово, где, по его словам, ситуация становится все более сложной, и добавил, что к этому следует также отнестись ответственно.

Черногория не открывала границу с Сербией, оправдывая это высоким уровнем заражения. Вечное дерби было разыграно в прошлую среду в присутствии на трибунах 15 000 зрителей, не соблюдающих дистанцию, фанаты устроили красочный перфоманс..

В течение 42 дней в Черногории не было зарегистрировано ни одного нового случая, а с 14 июня было зарегистрировано 9 новых случаев.

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