Елжан Биртанов поздравил врачей с днем медработника

Примите самые искренние слова признательности за ваш труд, написал министр.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов поздравил врачей с днем медицинского работника, передает zakon.kz.

Министр отметил, что профессионализм и патриотизм, чувство ответственности и долга казахстанских медиков проявляется сейчас, когда в условиях пандемии COVID-19, в инфекционных больницах, провизорных стационарах, на станциях скорой медицинской помощи, в целом, во всех организациях здравоохранения ведется колоссальная работа.

Сейчас вы самоотверженно спасаете жизнь каждого пациента.

Мастерство медицинских работников, чуткое и внимательное отношение к пациенту, заложенное в традициях медицины чувствуется, как только человек сталкивается с вашей помощью. Хочу выразить слова огромной благодарности всем медицинским работникам, которые находятся на передовой, работают круглые сутки и в праздничный день будут находиться на своем посту. Я уверен, что казахстанские врачи достойно справляются со всеми тяготами, выпавшими на их долю в непростое для всех нас время. И я это вижу, находясь на лечении у своих коллег - подлинных профессионалов своего дела. Большое всем спасибо! - написал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние годы в казахстанской медицине многое кардинально изменилось: развиваются медицинская наука и информационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры. Недавно за 2 недели построили инфекционные госпитали в крупных мегаполисах страны. Существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

На данный момент на подписи у главы государства находится Кодекс о здоровье населения, в котором по его поручению прописаны нормы по повышению статуса медицинского работника в обществе, защите прав и интересов. Могу с уверенностью сказать, что это огромный шаг и достижение для всех нас, и в первую очередь во благо охраны здоровья наших граждан.

Главная заслуга во всех этих изменениях принадлежит вам, коллеги! - добавил Биртанов.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное - справиться с пандемией в Казахстане.

Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем и семейного благополучия! Берегите себя и будьте всегда здоровы! - подытожил глава Минздрава.

14 июня Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. Врачи диагностировали у него пневмонию, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Из-за того, что у министра здравоохранения тест на коронавирус дал положительный результат, премьер-министру и еще нескольким министрам пришлось самоизолироваться. Сегодня они вышли из режима самоизоляции, поскольку повторные тесты на COVID дали отрицательный результат.

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