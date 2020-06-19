Мангистаумунайгаз подарил 3 реанимобиля городу Актау

Теперь максимально оборудованные всем необходимым для оказания экстренной помощи специализированные машины смогут незамедлительно доставить больных в медлечебницы города.

18 июня ключи от 3 новых реанимобилей были переданы в дар станции скорой и неотложной помощи города Актау руководством АО "Мангистаумунайгаз".

Поддержка медикам оказана по поручению АО "НК "КазМунайГаз" в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Теперь максимально оборудованные всем необходимым для оказания экстренной помощи специализированные машины смогут незамедлительно доставить больных в медлечебницы города.

Кроме того, нефтяная компания оказала помощь и другим медицинским учреждениям, передав им 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты ИВЛ уже направлены в мангистаускую областную больницу, областной и городской перинатальные центры, областную детскую больницу, инфекционную больницу, а также в районные больницы региона.

В общей сложности компания оказала помощь органам здравоохранения на сумму свыше 818 млн тенге.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, сегодня каждая единица спецавтотранспорта и аппараты ИВЛ находятся на счету. Поэтому новое медицинское оборудование стало существенной поддержкой системе здравоохранения Мангистауской области.

Группа компаний "КазМунайГаз" регулярно оказывает социальную и благотворительную помощь в регионах производственного присутствия. Реанимобили и аппараты искусственной вентиляции лёгких – очередной социально-значимый проект компании и вклад в укрепление материально-технической базы органов здравоохранения в целях своевременного оказания качественной медицинской помощи жителям региона.

Отметим также, что АО "Мангистаумунайгаз" с марта месяца обеспечивает горячим 3-х разовым питанием врачебный персонал инфекционных и провизорных центров. Кроме того, до снятия жестких карантинных ограничений 3-х разовым питанием обеспечивались также полицейские и сотрудники патрульных служб.

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