Как работает психолог в пенитенциарной системе

Деятельность психолога регулируется правилами организации воспитательной работы с осужденными лишенными свободы, основывается на различных методиках и подходах по работе с осужденными.

В Учреждении ОВ-156/17 ДУИС по ВКО рассказали, что работа психолога начинается по прибытии осужденного в карантинное отделение, сопровождается в течение срока отбывания наказания, завершается по освобождению осужденного из исправительного учреждения. Обо всех тонкостях подробнее в обзоре zakon.kz.

На регулярной основе проводятся морально-психологическая диагностика осужденного на предмет определения динамики его состояния и адаптации, а также проводятся групповые и индивидуальные занятия с осужденными, направленные на снижение влияния негативных состояний на их поведения. Периодически проводятся тренинги не только на сплочение и конструктивное взаимодействие, но и тренинги, содержащие проработку более глубинных вопросов: осознание жизни, работу с мотивационной ценностной сферой, а также установками личности. В рамках тренингов осужденными предоставляется возможность осмыслить альтернативы времяпровождения в стенах пенитенциарного учреждения.

Отсутствие осознания общественной полезности и признания порождает у осужденных стремление удовлетворить эту потребность в отрицательных поступках. Психолог в этом направлении подбирает методы работы, которые помогают усилить мотивацию осужденного на совершение позитивно направленных поступков.

Психологом в целях изучения личности осужденного используются различные методики, а именно: психотерапия и психоанализ.

К примеру, для психокоррекции осужденного применяется инструмент – "Пуговица". На столе психолога раскладываются различные пуговицы (по размеру, цвету, форме и прочие), где осужденный ассоциирует своих близких родственников с пуговицами, формирует на формате бумаги определенные кучи их пуговиц, располагая их по осям (выше, ниже, середина) и высказывая свои чувства (эмоции), связанные с ассоциируемым человеком. По результатам сделанного выбора, психолог ведет дальнейшую беседу с осужденным, предоставляя ему право выбора позитивного действия и исключая негативный опыт в прошлом.

Следующим инструментом в психотерапии является карты "Таро", которые уже перестали быть инструментом лишь гадалок. Невзирая на состав специального контингента осужденных в учреждении, и вместо постоянных опросников на бумажных носителях, карты Таро – это волшебный инструмент работы с мудрым бессознательным, которое есть у каждого человека. Психолог дает индивидуальную интепретацию выбранной карты, предоставляя осужденному узнать многое нового о себе, о своей жизненной ситуации, о блоках и проблемах, препятствующих движению вперед.

Также в исправительном учреждении активно и успешно используются другие инструменты психодиагностики, такие как компьютерная система психологического диагностического комплекса "Ак-сункар", проективные (рисунки, пластилин), расстановочные, релаксационные упражнения и тренинги, которые направлены на психокоррецию осужденного.

Обширная база, профессиональный опыт, комплексный подход в работе психолога – все это положительно влияют на межличностные отношения осужденных, корректируя их поведения до и после осуждения, создают благоприятные настрои для принятия новых установок, нормализируют климат, направляют на построение реалистических перспектив жизни на свободе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!