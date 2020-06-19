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В Атырау ввели запрет на передвижение граждан и автотранспорта

Невыполнение требований приведет к административной ответственности и штрафам.

Фото : РСК Атырауской области19 июня 2020, 15:31

С 18 июня в регионе ограничено движение автотранспорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

В соответствии с новым постановлением главного государственного санитарного врача области, график передвижения в Атырау был изменен. Передвижение жителей и транспортных средств, за исключением экстренных служб и сотрудников стратегических объектов, запрещено с 23:00 до 06:00. А весь общественный транспорт в городе работает с 06:00 до 23:00 в ограниченном режиме.

В настоящее время сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди населения по соблюдению ограничительных мер. Невыполнение требований приведет к административной ответственности и штрафам.

Отметим, что в соответствии с новым постановлением главного государственного санитарного врача Атырауской области ограничительные меры были усилены с 23:00 17 июня.


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