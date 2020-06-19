В каких регионах 20 июня не будут работать ЦОНы
Рекомендуем жителям указанных регионов не бронировать очередь в ЦОНы.
Фото : Правительство для граждан19 июня 2020, 15:45
Правительство для граждан опубликовало информацию о том, где 20 июня ЦОНы не будут работать, передает zakon.kz.
В некоторых областях усилены карантинные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим сообщаем, что согласно решениям штабов акиматов регионов, ЦОНы Нур-Султана, Актюбинской и Павлодарской областей завтра, 20 июня работать не будут. Рекомендуем жителям указанных регионов не бронировать очередь в ЦОНы, - сообщили в ведомстве.
ЦОНы всех остальных регионов работают согласно установленному графику постановлением главных санврачей.
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