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В каких регионах 20 июня не будут работать ЦОНы

Рекомендуем жителям указанных регионов не бронировать очередь в ЦОНы.

Фото : Правительство для граждан19 июня 2020, 15:45

Правительство для граждан опубликовало информацию о том, где 20 июня ЦОНы не будут работать, передает zakon.kz.

В некоторых областях усилены карантинные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим сообщаем, что согласно решениям штабов акиматов регионов, ЦОНы Нур-Султана, Актюбинской и Павлодарской областей завтра, 20 июня работать не будут. Рекомендуем жителям указанных регионов не бронировать очередь в ЦОНы, - сообщили в ведомстве.

ЦОНы всех остальных регионов работают согласно установленному графику постановлением главных санврачей.


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