В Боровом и Зеренде установят временные блокпосты

Туристы, находящиеся в настоящее время на территории зон отдыха, могут остаться и продолжить свой отдых.

С введением дополнительных ограничительных мер, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации, в предстоящие выходные дни – 20 -21 июня закрывается въезд в туристические зоны, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, Боровое и Зеренда, как территориально приближенные санаторно - курортные места к столице, в эти выходные не будут принимать отдыхающих.

По информации местного районного управления контроля качества товаров и услуг с 18.00 часов 19 июня будут временно установлено 9 блокпостов на все въезды в эти зоны отдыха.

В Щучинско - Боровской курортной зоне будут действовать 6 контрольно-пропускных пунктов.

Поток желающих провести выходные резко возрастает к концу недели. В основном, к нам едут желающие отдохнуть с Нур -Султана и Кокшетау. Призываем с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению и просим воздержаться в эти дни от поездок в Боровое, - отметил руководитель ведомства Сералы Жолдаспаев.

Также три блокпоста выставят и на другой популярной среди населения туристической зоне – Зеренде.

Однако, туристы, находящиеся в настоящее время на территории Борового и Зеренды, могут остаться и продолжить свой отдых.

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