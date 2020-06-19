Названы перспективы развития туризма в Алматы

Большое внимание уделяется транспортной доступности туробъектов.

Акимат Алматы рассказал о системных подходах по повышению туристской привлекательности города, для внутренних, так и для иностранных туристов, сообщает zakon.kz.

Мировой туризм формирует 10% мирового ВВП. В 2019 году в мире путешествовало более 1,5 млрд. человек, однако в т.г. пандемия коронавирусной инфекции стала одним из самых тяжелых испытаний для мировой отрасли туризма.

Вместе с тем, по анализу популярного мирового интернет портала по туризму Tripadvisor, только 17% ранее запланированных поездок отменятся. По опросам туристов, многие туристы готовы переложить свои поездки на позднюю дату вместо отказа от путешествия, что говорит о позитивном будущем туристской сферы.

У нас есть все предпосылки для восстановления и дальнейшего развития туризма, отметили в акимате.

Для системного развития туристской привлекательности страны, совсем недавно (2019 году) была принята ГПРТ до 2025 года, где определены топ 10 туристских дестинаций. Одним из дестинаций определен Алматинский горный кластер, как перспективное направление для развития горнолыжного и экологического туризма.

Потенциальными потребителями горных курортов алматинской агломерации являются порядка 600 млн. человек, которые проживают в пределах 3-х часового полета от города Алматы.

Основными конкурентными преимуществами Алматинского горного кластера являются средняя продолжительность сезона катания – около 6 месяцев, хорошее качество снега и 300 солнечных дней в году. Аналогичная продолжительность сезона катания характерна некоторым известным курортам Австрии, Франции и Швейцарии.

В прошлом году разработан мастер-план по развитию горного кластера города Алматы и Алматинской агломерации (далее – мастер-план), предусматривающий развитие горных локаций.

Акиматом города Алматы определены перспективы роста для курортов "ЦСКА". В т.г. году планируется разработка ТЭО к горному курорту.

Особенную роль в развитии горного кластера занимает эко направление, благоустройство горных троп.

В 2019 года году благоустроено 10 горных троп протяженностью 158 км, а также оцифровано более 1000 км горных маршрутов. На текущий год запланировано благоустройство, оцифровка более 200 км горных троп, а также за счет частных средств планируется благоустройство 137,5 км горных маршрутов.

Разработана книга горных маршрутов с топографическими картами, паспортами, описанием маршрутов и другой полезной информацией.

Кроме того, проводится работа по наполнению контентом и расширению списка горных маршрутов на сайтах www.viewranger.com и www.2gis.kz, которые также имеют свои мобильные приложения доступные на Android и IOS устройствах.

Большое внимание уделяется транспортной доступности туробъектов.

Во второй половине текущего года в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке планируется открытие визит-центра "Аюсай" общей площадью 1500 кв.м. Архитектурная достопримечательность "Аюсай" предложит туристам тематические пешие тропы, экскурсии на природе, а также возможность посещения музея снежного барса, этно-аула, глэмпинга и т.д.

В целях создания комфортных условии для пребывания туристов в текущем году планируется установка 5 модульных комплексов с санитарно-гигиеническими узлами (СГУ), а также, в местах туристского интереса будут установлены 20 СГУ. В дальнейшем, ежегодно до 2025 года планируется установка дополнительных 80 СГУ на популярных туристских дестинациях.

Более того, за I квартал 2020 года количество мест размещения увеличилось на 16% и составило 346 мест размещения.

За последние 2 года в городе открыты 3 отеля мирового уровня ("Mercure", "Novotel", "Hilton" с созданием 296 рабочих мест. В конце т.г. планируется открытие отеля "Holiday Inn Express", а в 2021 году открытие отеля "Ramada Encore by Wyndham" с созданием 100 рабочих мест.

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