Костанайские автомобилестроители желают скорейшего выздоровления Елбасы

Многие трудовые коллективы региона уже выразили слова поддержки Первому Президенту страны, Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Коллектив Костанайского завода по производству автомобилей ТОО "СарыаркаАвтоПром" сегодня также адресовал свое обращение Елбасы, передает zakon.kz.

Наш коллектив был расстроен известием о Вашей болезни.

Мы никогда не забудем то время, когда Ваши внимание и поддержка не раз оказывались такими нужными, такими важными для предприятия!

Работники отметили, что каждый раз, приезжая в Костанайскую область, с трепетом ждали визита Нурсултана Назарбаева. Он в свою очередь всегда находил время для встречи с коллективом и теплые слова в адрес каждого.

Стоит отметить, что неустанное внимание Лидера нации позволило вывести костанайский автопром на передовые позиции в промышленности.

Сегодня - то время, когда и нам хочется отправить посыл добра и внимания Вам, уважаемый Елбасы.

Костанайские автомобилестроители желают скорейшего возвращения в строй. И постараются порадовать новыми высокими результатами.

Силы и бодрость духа, Вам, Нурсултан Абишевич!

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