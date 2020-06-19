Какие объекты Жетысуского района Алматы не будут работать на выходных

Улицы района будут усиленно патрулироваться сотрудниками полиции.

В акимате Алматы рассказали, какие объекты Жетысуского района не будут работать 20-21 июня, сообщает zakon.kz.

В ходе онлайн-брифинга по вопросам введения дополнительных мер для стабилизации эпидемиологической ситуации выступил заместитель акима Жетысуского района Алматы Бауржан Бирбаев.

Бауржан Бирбаев напомнил жителям о недавно введенных дополнительных ограничительных мерах, связанных с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как вы уже знаете, 18 июня были приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, в том числе в городе Алматы. Хотелось бы напомнить о том, что на период 20-21 июня все крупные объекты и общественный транспорт прекратят свою работу. Очень важно соблюдать введенные меры и по возможности оставаться дома, — сообщил Бауржан Бирбаев.

На территории Жетысуского района находятся 1 ТРЦ Максима, 4 торговых центра (Мерей, Алтын, Белес, Адем), 4 торговых дома (Абди, Султан, Арман, Аралкей), 16 рынков (Алатау-1, Олжа, Алмалы, Салем, Дәстүр, Юпитер, Айнабулак, Рахат-2, Батыр, Ялян, Ялян-2, Барыс, Самал, Нурсат, Байсат, Саудакент), 8 супермаркетов (6 филиалов Magnum Cash&Carry, Skiff, Small), 1 парк Гулдер и 15 фитнес-центров (Агайын спорт, Altyn taraz, Maxima Gym, Body Time, Gym Pro, AralKey, LEGION, MaxGym, S89 fitness, ТехноGym, FitnessBlitz, Пластилин).

Заместитель акима Жетысуского района Алматы напомнил жителям, что на период выходных 20-21 июня все крупные объекты, а также общественные места, пешеходные улицы и общественный транспорт приостановят свою работу. На всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Улицы района будут усиленно патрулироваться сотрудниками полиции.

Бауржан Бирбаев также рекомендовал жителям, особенно пожилым людям, при возможности оставаться дома. Он попросил горожан соблюдать все предусмотренные меры и придерживаться режима самоизоляции.

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