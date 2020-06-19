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Как поддержать иммунитет во время эпидемии коронавируса

Чтобы поддержать организм, можно следовать простым рекомендациям.

Фото : pixabay.com19 июня 2020, 16:40

В эпоху мировой эпидемии коронавируса врач-инфекционист Тамара Утаганова советует особенно трепетно относиться к собственному здоровью. Простыми советами она поделилась в ходе онлайн-брифинга, передает zakon.kz.

По ее словам, у здоровых, молодых людей COVID-19 протекает в легкой форме или бессимптомно. Чтобы поддержать организм, можно следовать простым рекомендациям.

Нужно соблюдать личную гигиену, мыть руки, избегать мест массового скопления людей, не переутомляться, правильно питаться и спать достаточное количество часов. И важно не стараться химическими препаратами, антибиотика усиливать, стимулировать, модулировать иммунную систему. Наша иммунная система так или иначе будет бороться, - сказала Утаганова.

А вот пожилым людям, а также людям всех возрастов с хроническими заболеваниями стоит быть особенно осторожными.

Если же у человека хронические, фоновые заболевания, то их нужно продолжать лечить теми препаратами, которые ранее назначил доктор, - отметила врач-инфекционист.

Кроме того. не стоит забывать о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски в многолюдных закрытых помещениях.

Альберт Ахметов


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