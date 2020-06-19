Заболевший COVID-19 экс-главный санврач Атырауской области призвал соблюдать карантин

О том, что он заразился стало известно 17 июня.

Бывший главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев, который заразился коронавирусом, попросил казахстанцев соблюдать карантинные меры и не выходить из дома без надобности, передает zakon.kz.

Болезнь протекает очень тяжело: паническая атака, кислорода не хватает, дышать нечем. Я сейчас приобретаю кислородный баллон, в аптеке хочу купить, заправить. Без надобности, как было в первом постановлении, не выходите. В ближайшем магазине купили продукты, сидите дома. Никаких гостей.У нас имеются летальные исходы в городе, в области. Умирают молодые люди, даже в возрасте 40 лет, - сказал он и пожелал всем здоровья.

Темирбек Мусагалиев является директором национального центра экспертизы. Этот центр занимается диагностированием коронавируса. После того, как сотрудница лаборатории заболела COVID все контактные, в том числе Мусагалиев ушли на самоизоляцию. 17 июня стало известно, что несмотря на все принятые меры, бывший санврач заболел коронавирусом.

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