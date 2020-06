Госсекретарь США Назарбаеву: Аман болыңыз

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал твит с Нурсултаном Назарбаевым, сообщает zakon.kz.

Он пожелал Елбасы скорейшего выздоровления.

I wish Kazakhstan’s First President Nursultan Nazarbayev a full and speedy recovery from COVID-19. These are challenging times for our countries. Together, I am confident we will defeat this disease. Get well soon and aman bolynyz! pic.twitter.com/rZuRbqmE2N