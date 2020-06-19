Как бесплатно получить специальность?

Обучение на безвозмездной основе в Военно-технической школе Министерства обороны проводится ежегодно.

В Алматы начался набор граждан на обучение в филиалах Военно-теxнической школы Министерства обороны на безвозмездной основе. передает zakon.kz.

Это хорошая возможность совершенно бесплатно обрести техническую специальность, которая всегда будет востребована для дальнейшего трудоустройства. На сегодняшний день более 30 человек в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву и желающие получить военно-техническую специальность, подали документы в местные органы военного управления, – рассказал начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев.

Продолжительность обучения – три месяца. Курсанты обеспечиваются проживанием, питанием и обмундированием за счет Министерства обороны.

Выпускники получают военно-техническую специальность и водительское удостоверение с категориями "В" и "С".

Как известно, в соответствии с законом права на вождение по категории "С" можно получить только с 21 года. Примечательно то, что молодежь по направлению местного органа военного управления получает данную категорию уже с 18 лет, – добавил Амантай Усербаев.

Обучение на безвозмездной основе в Военно-технической школе Министерства обороны проводится ежегодно. Таким образом, Вооруженные Силы при призыве на срочную службу получают подготовленных военно-теxническиx специалистов, а юноши имеют возможность бесплатно обрести техническую специальность, которая будет востребована для трудоустройства в дальнейшем, после службы в армии.

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