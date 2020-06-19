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Назарбаев и Путин поговорили по телефону

Президент России выразил Елбасы теплые слова поддержки.

Фото : Акорда19 июня 2020, 17:24

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.

В ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин высказал Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев высказал слова своей сердечной признательности президенту Российской Федерации за сопереживание и теплые пожелания, сообщается на сайте Елбасы.

Он также поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящими на следующей неделе в Москве торжественными мероприятиями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Днем ранее Путин направил телеграмму Назарбаеву.


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