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В Китае заявили, что не брали в плен ни одного индийского солдата

Официальные лица Индии также отрицают, что их военные были в плену в Китае.

Фото : ft.com19 июня 2020, 17:36

Власти Китая заявили в пятницу, что не брали в плен ни одного индийского солдата. Заявление было опубликовано на фоне сообщений индийских СМИ об освобождении десятерых солдат. Об этом пишет ABCNews, передает zakon.kz.

Насколько мне известно, в настоящее время Китай не захватил ни одного индийского солдата, - сказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Подробности официальный представитель не привел. Официальные лица Индии также отрицают, что их военные были в плену в Китае.

Чжао Лицзянь также сообщил, что обе стороны поддерживают связь по дипломатическим и военным каналам.

Мы надеемся, что Индия сможет работать с Китаем для поддержания долгосрочного развития двусторонних отношений, - сказал он.

Противостояние между двумя державами в долине реки Галван, части спорного региона, стало самым смертоносным конфликтом между сторонами за последние 45 лет. В результате инцидента погибли 20 индийских солдат. Информация о погибших военнослужащих Китая не поступало..


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