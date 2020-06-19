Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Первоклассникам могут предоставить дополнительные каникулы

Дети смогут отдохнуть еще неделю в феврале.

Фото : Хабар 2419 июня 2020, 17:37

Неделю дополнительных каникул в феврале для первоклассников планирует предоставить Министерство образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

В 1-11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 26 октября по 1 ноября 2020 года включительно), зимние – 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние – 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно). В 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 1 по 7 февраля 2021 года включительно), - говорится в проекте приказа МОН РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты