Премьер-министр Кыргызстана заплатит штраф за то, что не носил маску

Президент Сооронбай Жээнбеков указал на то, что члены правительства не соблюдают санитарные нормы и призвал их заплатить штраф.

Новый премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов заплатит штраф за несоблюдение санитарных норм, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

В Кыргызстане 17 июня прошла официальная церемония передачи полномочий премьер-министра. Новый премьер Кубатбек Боронов провожал предшественника Мухаммедкалыя Абылгазиева.

На видео, которое опубликовала пресс-служба правительства, видно что сотрудники правительства не соблюдали социальную дистанцию, большинство, в том числе Боронов и Абылгазиев, ходили без масок.

Кыргызстанцев возмутила эта ситуация. Они раскритиковали сотрудников правительства.

И вот сегодня, 19 июня, на заседании Совета безопасности президент страны Сооронбай Жээнбеков указал на то, что чиновники нарушили предписания Минздрава. Теперь все члены правительства должны заплатить штраф, но это не касается рядовых сотрудников, поскольку "они вышли по команде своих начальников", сказал глава государства.

После этого новый премьер Кубатбек Боронов попросил у кыргызстанцев прощения за несоблюдение санитарных норм.

Он также прокомментировал фото, где сотрудники правительства стоят вместе без масок. По его словам, маски были, их сняли для того, чтобы сфотографироваться.

Сейчас я сожалею, что не обратил тогда на это внимания. Именно этот момент бросил тень на весь наш труд в течение последних шести месяцев. Конечно, мы подверглись большой критике со стороны общественности. Это правильно. Совет безопасности предложил свои рекомендации, и мы также пришли к следующему решению. В соответствии с законом, начиная с меня, вице-премьер-министры, руководитель аппарата и бывший премьер-министр выплатят штрафы. Штрафы на рядовых сотрудников аппарата распространяться не будут, так как руководители отделов вызвали их с рабочих мест на проводы экс-премьера. Поэтому они не будут наказаны, - сказал он.

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