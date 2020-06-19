Алматы масштабно продезинфицируют

Время проведения работ с 08.00 до 18.00.

В Алматы 20-21 июня планируется масштабная дезинфекция, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата города, в связи с усилением карантинных мер 20-21 июня и закрытием торговых центров, рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции запланированы работы по массовой дезинфекции.

Всего запланировано продезинфицировать 494 объекта:

В Алатауском районе будет обработано 8 рынков, 11 торговых центров, 4 сквера.

В Алмалинском районе — 6 рынков, 29 торговых центров, 47 спортивных объектов и фитнес-центров, 1 парк, 22 сквера, 5 бульваров, 17 зеленых зон.

В Ауэзовском районе — 4 рынка, 32 торговых центра, 30 фитнес-центров, 1 парк, 3 сквера и 1 бульвар.

В Бостандыкском районе — 31 торговый центр, 59 спортивных объектов и фитнес-центров, 4 парка, 3 сквера, 4 бульвара, 3 набережные.

В Жетысуском районе — 16 рынков, 15 торговых центров, 15 фитнес-центров, 1 парк.

В Медеуском районе — 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес-центр, 2 парка, 1 сквер.

В Наурызбайском районе — 3 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес-центра, 2 парка, 1 сквер.

В Турксибском районе — 6 рынков, 7 торговых центров, 10 фитнес-центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная.

Дезинфекция улиц, парков, скверов тротуаров и сопутствующих объектов (уличных урн, скамеек, остановок, банкоматов, терминалов, подземных и надземных пешеходных переходов) будет производиться силами ГКП "Алматы Тазалык" и подрядными организациями районов.

В данной работе будет задействовано 70 единиц техники и 150 человек. Для дезобработки будут применены препараты, относящиеся к 4-му классу малоопасных веществ безвредных для людей и животных.

Дезинфекция объектов торговли и сферы услуг будет проведена их собственниками.

Время проведения работ 20-21 июня с 08.00 до 18.00.

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