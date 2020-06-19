Протестующие снесли статую первого президента США 

Лежащая на земле статуя была исписана.

Статую Джорджа Вашингтона снесли протестующие в Портленде, штат Орегон. Об этом пишет CBS News, передает zakon.kz.

Отмечается, что первый президент Америки владел рабами.

Группа примерно из 20 человек собралась около 10 часов вечера на месте большой бронзовой статуи Вашингтона.Некоторые завернули голову статуи в американский флаг и подожгли его.

Число протестующих росло в течение следующего часа, пока не набралось достаточно людей, чтобы сбросить его на землю. После этого они разбежались.

Журналисты обнаружили статую, лежащую лицом вниз, и покрытую надписями.

В других местах Портленда небольшая толпа демонстрантов стояла у здания Центра Правосудия. Через некоторое время они двинулись дальше и остановились возле магазина, но разошлись еще до полуночи.

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