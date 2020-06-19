Умер актер, исполнивший роль Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

Он умер из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

С большой печалью сообщаем, что сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни мирно в больнице вместе со своей семьей и опекуном. Обаятельный, добрый и невероятно талантливый, нам будет его очень не хватать, - сказал представитель актера.

Он добавив, что актер умер из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Иэн Холм был обречен на яркие второстепенные роли на экране, но он обрел новое поколение поклонников после исполнения роли Бильбо Бэггинса в экранизации трилогии Джона Толкина "Властелин колец".

Ранее он выразил сожаление по поводу того, что не смог принять участие в онлайн-воссоединении актеров фильма.

Мне жаль, что я не вижу вас лично, я скучаю по вам всем и надеюсь, что ваши приключения привели вас во многие места, - сказал он тогда.

Иэн Холм также снялся в таких блокбастерах, как "Пятый элемент", "Авиатор", "Чужой", "Бразилия", "На западном фронте без перемен", "Из ада", "Послезавтра" и "Оружейный барон". П

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство. Артист был номинирован на премию "Оскар" как лучший артист второго плана за роль в ленте "Огненные колесницы" в 1981-м. Холм — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии "Тони".

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