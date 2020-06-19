США не дадут России и Китаю наращивать ядерное вооружение

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира предсказали новую ядерную гонку между Россией и США.

США не позволят России и Китаю двигаться вперед в модернизации и наращивании запасов ядерного вооружения, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Постоянный представитель страны при Конференции по разоружению Роберт Вуд рассказал, что США тоже модернизируют свой склад, но не увеличивают число техники.

Нам приходится иметь дело с этими растущими вызовами со стороны России и Китая и реагировать на них. И мы не можем закрывать на это глаза. И поэтому, когда Россия и Китай движутся по иной траектории, чем мы, мы должны делать то, что отвечает нашим национальным интересам и интересам союзников, - отметил Вуд.

Постпред США особо выделил опасность, исходящую со стороны Китая. По его словам, запасы ядерного вооружения там в течение следующих 10 лет могут удвоиться. США считают, что это возможно предотвратить, если страны заключат совместный договор.

Китай был свободен от каких-либо ограничений в отношении контроля над вооружениями, потому что договоры, о которых США и Россия договаривались в прошлом, не включают Китай. Мы считаем, что Китаю давно пора подняться за стол переговоров. И мы будем продолжать настаивать, - заверил Вуд.

Ранее, 15 июня, в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира предсказали новую ядерную гонку между Россией и США. Эскперты обеспокоились тем, что ситуация с сокращением ядерных вооружений может ухудшиться, если Москва и Вашингтон не смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Пока, по их словам, прогресса не наблюдается: США пытаются подключить к договору Китай, из-за чего стороны не могут договориться.

СНВ-3 был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США - Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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