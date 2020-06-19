Французская полиция начала спецоперацию после конфликта чеченцев и арабов

Порядка 140 сотрудников французских силовых ведомств мобилизованы в рамках спецоперации.

Власти французского Дижона заявили о спецоперации в двух районах города. Причиной стали столкновения чеченцев и арабов, которые продолжались несколько дней, сообщает zakon.kz.

Об этом 19 июня сообщает газета Le Figaro со ссылкой на муниципальные власти.

Opération de police en cours dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve. pic.twitter.com/XzoVq1GH4B — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 19, 2020

По информации издания, после последних беспорядков в Дижоне, порядка 140 сотрудников французских силовых ведомств мобилизованы в рамках спецоперации. Правоохранительные органы изымают оружие, боеприпасы и наркотики. Также устанавливаются все причастные к столкновениям. Накануне полиция задержала шестерых выходцев из Чечни.

Префект региона заявил журналистам, что не планирует раскрывать детали операции, сославшись на тайну следствия, однако заверил, что "речь не идет об экстраординарной операции, это обычная проверка". Он также опроверг появившиеся в СМИ утверждения местных жителей о том, что государство бросило их на произвол судьбы в период самых жестких уличных столкновений.

В ночь на субботу, 13 июня, в Дижоне произошла серия столкновений между североафриканской общиной и выходцами из Чечни. По некоторым данным, в беспорядках участвовало примерно две сотни представителей чеченской диаспоры. В ходе столкновений были пострадавшие, примерно десяток человек. Также сообщалось о задержаниях. К середине недели конфликтующие стороны пришли к перемирию, в городе снова стало спокойно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!