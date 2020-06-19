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Цепочку заражений COVID-19 хотят разорвать в Алматы

С какой нагрузкой столкнутся врачи, зависит от населения.

Фото : Pixabay19 июня 2020, 19:07

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров объяснил, почему на выходных большинство объектов ограничат свою работу, передает zakon.kz.

Мы очень надеемся, что именно эти меры позволят нам разорвать цепочку заражений и снизить поток пациентов. Призываем население к ответственному поведению, соблюдению специалистов. Рекомендации прежние - ношение масок, мытье и обработка рук, соблюдение социальной дистанции, - сказал он.

По его словам, именно от населения зависит то, с какой нагрузкой столкнутся врачи.

Не хотелось бы наблюдать картину, когда ввиду полного отсутствия мест наших стационаров, нам придется более избирательно подходить к вопросам госпитализации. Резервы не безграничны, - сообщил Надыров.


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