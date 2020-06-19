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Ситуация с коронавирусом в Алматы контролируемая - Надыров

Даже если у пациента нет на руках положительного теста, но специалисты отмечают симптомы в виде пневмонии и повышенной температуры, то текущий протокол диагностики позволяет начинать лечение.

Фото : Inbusiness.kz19 июня 2020, 19:16

На сегодняшний день наши возможности позволяют начинать лечение пациентов, имеющих схожую с коронавирусной инфекцией симптоматику. Об этом заявил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров, сообщает zakon.kz.

По его словам, даже если у пациента нет на руках положительного теста, но специалисты отмечают симптомы в виде пневмонии и повышенной температуры, то текущий протокол диагностики позволяет начинать лечение, не дожидаясь положительного теста.

Это позволяет держать ситуацию на контроле. На сегодняшний день, ситуация в городе контролируемая. В городе есть свободные койки, но считаю необходимым отметить, что количество поступающих пациентов растет. В этой связи в наступающие выходные объявлены новые карантинные меры, - отметил Камалжан Надыров.

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