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Бекшин рассказал, когда возобновят работу центры тестирования

Население сможет сдавать ПЦР-тестирования со следующей недели.

Фото : Pixabay19 июня 2020, 19:24

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о ситуации по тестированию в городе, передает zakon.kz.

По его словам, в последнее время ситуация по заболеваемости резко ухудшилась, и это потребовало резкого увеличения диагностического потенциала.

Однако в последнюю неделю спрос на ПЦР-тестирования со стороны населения увеличился. Некоторые граждане проверялись по четыре раза в месяц, - рассказал Бекшин.

Лаборатории "КДЛ Олимп" приступят к работе в понедельник, 22 июня.

Со среды заработает на платной основе наши корейские партнеры. Мы планируем подключить, но в меньшем объеме, две лаборатории центра СПИДа и нашего национального центра особо опасных инфекций, - сказал Бекшин.

Главный государственный санврач города попросил жителей проявить терпение.


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